Luperto: "La Fiorentina salta all'occhio come l'Inter per concretezza e bellezza, a Firenze dovremo soffrire. Parisi si merita tutto questo"

Si avvicina Fiorentina-Empoli, match in programma per lunedì 23 ottobre al ‘Franchi’. A tal proposito, il difensore azzurro Sebastiano Luperto ha parlato a Radio Sportiva, commentando anche le recenti prestazioni della Viola: “Sta facendo un grande calcio ed è partita molto bene. La squadra riesce a palleggiare con qualità e a creare tantissime occasioni, mettendo in pratica le idee di Italiano”.

E aggiunge: “Per concretezza e bellezza del calcio proposto, è la migliore insieme all'Inter, quelle che danno più all'occhio. Sappiamo che servirà grande sacrificio, dovremo soffrire. Parisi? Ci sentiamo molto spesso, si merita questo salto. Sono molto contento per lui".