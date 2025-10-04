I numeri in questo caso danno seguito a quanto appare visivamente a chi guarda da fuori campo: la Fiorentina è la peggior squadra per qualità e incisività offensiva in Europa, almeno in quella che conta (i campionati top 5). E i due dati sono quelli del numero di conclusioni verso la porta (appena 11 da inizio stagione) e della precisione (27,5%): nessuno peggio nel calcio continentale che conta.

La serata di giovedì se non altro ha ridato ossigeno a Roberto Piccoli, che cercava ancora la sua prima rete in maglia viola. L'azione con cui ha siglato l'1-0 ricordava molto quelle classiche di Kean, in campo aperto. E da qui il grande enigma che dovrà risolvere Pioli sul fatto di affidarsi o meno ai due in contemporanea.