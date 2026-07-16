Un ex obiettivo del centrocampo della Fiorentina è pronto al grande salto: trattativa avviata per l'approdo in Spagna

Un chiodo fisso, un nome che circolava e circolava per il centrocampo della Fiorentina, ma che non si è mai concretizzato: oggi, Morten Frendrup sembra aver trovato la sua nuova squadra.

Sirene andaluse

Finalmente arriva il salto di qualità che da tempo si prospettava per un centrocampista del suo calibro: il quotidiano spagnolo Zona Mixta riporta di un forte interesse del Real Betis per il centrocampista danese, che ha estimatori anche in Inghilterra.

Un mezzo rimpianto?

E forse, avrebbe fatto comodo anche alla Fiorentina un profilo del genere, più di interdizione, vista la grande quantità di centrocampisti tecnici e/o di inserimento che sono attualmente, o saranno a breve, nella rosa di mister Grosso.