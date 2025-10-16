L'ex difensore della Fiorentina, Moreno Torricelli, ha vissuto una favola passando in un lampo da fare il falegname a ritrovarsi ad essere calciatore professionista, con la Juventus prima e con i viola poi.

“Una leucemia terribile”

Ma ha anche vissuto una vera e propria tragedia come la scomparsa della moglie, Barbara, avvenuta nel 2010. “Una leucemia terribile. La cosa più brutta fu doverlo spiegare ai miei figli - racconta Torricelli a La Gazzetta dello Sport - Avevano 15, 11 e 10 anni. I medici mi informarono che la situazione era grave fin da subito, ma io inizialmente scelsi di non dire nulla in famiglia. Non volevo che perdessero la speranza”.

“Piangevo da solo a casa e poi…”

E poi: “Mi sono tenuto tante cose dentro, ho finto in molte occasioni e sopportato in altre. Piangevo da solo, a casa e in ospedale avevano bisogno di vedermi forte. È stato un calvario lungo 10 mesi. Solo negli ultimi giorni sono crollato e ho detto a mia moglie quale fosse realmente la sua condizioni. lo nel calcio ho vissuto una favola. Fuori ho avuto Barbara, con cui ho passato 20 anni bellissimi e con cui ho fatto 3 figli meravigliosi. Non ho rimpianti, né rimorsi”.