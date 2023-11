Ha militato nella Fiorentina e nell'Udinese, chiudendo con la Spal in Serie A l'ex centrale brasiliano Felipe Dalbello, oggi allenatore. A Radio Bruno l'ex difensore sudamericano ha parlato della squadra viola analizzando in primis gli elementi della difesa viola, ma non solo.

“A Firenze ho fatto un'esperienza dopo 10 anni a Udine e il cambiamento è stato un po' difficile. Mi sono però trovato benissimo in città e la ricordo con piacere. Calcisticamente, per vari motivi non è andata bene, ma ho imparato tanto per il prosieguo della mia carriera. Italiano mi piace tanto anche nella gestione dei calciatori. Chi entra è sempre concentrato e questo vuol dire che si lavora molto bene col gruppo. Secondo me la Fiorentina ha mancato un paio di partite, ma la classifica è buona. Con la Juventus la partita è stata incredibile, i bianconeri sono stati presi a pallonate. È difficile avere continuità giocando due competizioni”.

“I difensori della Fiorentina mi piacciono tanto singolarmente. Ranieri mi ha sorpreso tanto, lo avevo visto giocare come centrale a tre o terzino, è attento e aggressivo, è molto bravo. Gli altri tre hanno già esperienza e nome anche a livello internazionale e sono veramente forti. Quando si subisce gol si parla sempre dei difensori, ma è la fase difensiva che si deve analizzare. I terzini viola sono uno più forte dell'altro. Parisi ha facilità di palleggio e personalità incredibile, propositivo e fa entrambe le fasi”.

“Arthur? Si vede che gioca con la testa libera, aveva bisogno di un posto con meno pressione, la capacità tecnica l'ha sempre avuta. Il gioco passa sempre dai suoi piedi, ha la fiducia dell'allenatore e sta facendo anche qualcosa di diverso. Si inserisce, entra dentro palla al piede in fase offensiva. La Fiorentina facilita il suo ruolo. Nzola sta pagando l'ambientamento, è alla prima vera esperienza in una squadra di livello alto. Ha capacità fisiche e sa anche segnare, per questo la Fiorentina l'ha preso. Beltran non lo conoscevo ma è cattivo, lotta, gli serve spazio e tempo per cominciare a segnare. Anche Kouame è un attaccante importante”.