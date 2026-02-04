Il lavoro (in parte) differenziato di Rugani e le possibilità di vederlo sabato. A centrocampo e in attacco...

Primo allenamento ieri di Rugani con la Fiorentina ed è stato in parte un differenziato perché il difensore, che si è infortunato lo scorso 20 dicembre contro la Roma è ancora in fase di ripresa e le sue condizioni saranno da valutare in questi giorni.

Una convocazione è possibile

La possibilità di una convocazione contro il Torino c'è, impossibile però pensare, nel caso, che possa essere schierato come titolare.

Mandragora e Kean

Al centro, salvo sorprese, dovrebbero partire titolari Comuzzo e Pongracic. A centrocampo possibile il ritorno dall'inizio di Mandragora mentre in attacco spazio a Kean che ha giocato solo uno spezzone contro il Napoli.