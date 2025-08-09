L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha risposto alle domande dei giornalisti al seguito della partita fra Fiorentina e Manchester United conclusa con la vittoria della squadra inglese ai rigori.

La partita

“Stiamo lavorando bene - ha detto il tecnico viola - abbiamo tante cose da migliorare, ma il gruppo è serie volenteroso, unito e recettivo. Le difficoltà ci sono, ma ho visto cosa interessante, oltre ad errori normali in questo periodo. Fra due settimane ci sarà un impegno importante e complicato; non dobbiamo soffermarci troppo su questa partita, perché ogni march presenta difficoltà diverse e dobbiamo alzare il livello per le prime partite ufficiali: quindi testa al preliminare di Conference. Siamo solo all'inizio e dobbiamo continuare a lavorare così”.

Il mercato viola

Il tecnico parmense ha poi parlato del neo acquisto Simon Sohm e del mercato viola: "Sohm si è presentato con positività e voglia di fare, ha le caratteristiche che si sposane bene con i nostri principi e il nostro modo di giocare. Mi è piaciuto come si è mosso, soprattutto senza palla. Stiamo lavorando bene anche sul mercato, se arriveranno altri calciatori, saranno giocatori con caratteristiche precise e funzionali, non so quanto siamo vicini al completamento della rosa, di queste cose ne parlo con la società.

Il tridente viola

Infine le considerazioni sull'attacco viola che ancora sembra un po' arrugginito: “Il tridente può giocare bene assieme, ma dobbiamo migliorare molti meccanismi. Non sarà uno schema che presenteremo sempre, abbiamo più possibilità offensive e le sfrutteremo in base all'avversario. Dobbiamo essere bravi ad adattarci alle situazioni che ci presenteranno di fronte”