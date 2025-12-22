Dalla vittoria con la Fiorentina al disastro: Il tonfo rumoroso del Losanna

Nell'ultima partita del maxi girone della Conference League, la Fiorentina ha affrontato i modesti svizzeri del Losanna, finendo però per perdere a casa loro.

Sorti ribaltate

Qualche giorno dopo però, nei rispettivi campionati, le sorti delle due squadre si sono ribaltate nettamente. I viola hanno ottenuto una rotondissima vittoria interna contro l'Udinese, la prima della stagione in Serie A.

Che tonfo!

Mentre il Losanna è stato un autentico disastro, perdendo tra le mura amiche contro il Lucerna per 4-0. Un tonfo questo che ha fatto rumore in Svizzera dove ora Losanna e Lucerna si trovano appaiate all'ottavo posto della Super League svizzera.