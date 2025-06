Wesley sfida Dodo sulla fascia destra...della Juventus

Sono ancora momenti di silenzio nel rapporto tra la Fiorentina e Dodô.

Momenti che favoriscono le ‘speculazioni’ sull'esterno destro viola. Ed ecco che Tuttosport torna a parlare di lui in ottica Juventus.

“Wesley sfida Dodô” scrive il quotidiano sportivo torinese. Anche se viene specificato che per il viola finora non si è andati oltre a sondaggi tra le varie parti, in attesa di capire se ci saranno o no passi avanti per il rinnovo contrattuale.

In ogni caso per la Fiorentina il costo di Dodô resta alto: almeno 30 milioni di euro.