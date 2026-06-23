La Fiorentina segue un talento croato per... la porta! Il possibile piano dei viola per lui

Domagoj Ivan Marić è il nome di un portiere croato di 20 anni attorno al quale sembra esserci parecchio fermento in questi giorni.

La stagione

Il ragazzo di proprietà dell’HNK Rijeka è reduce da un’eccellente stagione in prestito al NK Karlovac 1919 in Prva NL (seconda divisione croata), dove si è imposto come uno dei migliori giocatori del campionato cadetto croato. La stagione ha fatto sì che il ragazzo attirasse su di sé le attenzioni di diversi club stranieri, tra cui anche la Fiorentina secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com.

Il piano viola

Maric è attualmente chiuso nel proprio club di appartenenza, con la Fiorentina che potrebbe decidere di tesserarlo per poi girarlo in prestito. Si tratta di un portiere moderno, molto abile nel gioco con i piedi.