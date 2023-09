Intanto il restyling del Franchi va avanti, il Comune: "Progetto esecutivo consegnato, tutto procede nei tempi previsti"

Non solo il Viola Park, in tema di ristrutturazioni anche lo Stadio Franchi subirà dei grossi interventi nel futuro a breve termine. Il Comune di Firenze ha diramato un comunicato per annunciare il rispetto dei tempi nella consegna del progetto esecutivo per il restyling:

"Il progetto esecutivo per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi è stato realizzato nei tempi previsti dallo studio Arup, vincitore del concorso internazionale di progettazione. La scadenza del 30 settembre è stata rispettata. Tutto procede secondo i tempi e si parte subito con gli incontri per la verifica del progetto esecutivo tra progettisti, tecnici del Comune di Firenze e società di verifica Rina check. I dettagli del progetto esecutivo verranno illustrati dopo che saranno completati i passaggi formali che porteranno alla gara di affidamento dei lavori, che si prevede di bandire entro ottobre".