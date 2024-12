I convocati di Palladino: la Fiorentina recupera due titolari per l'Udinese. Un assente importante, ma annunciato. Biraghi fuori rosa

Da poco diramata la lista ufficiale dei convocati della Fiorentina per la partita contro l'Udinese. Recuperati da Palladino sia Cataldi che Sottil, che per problemi influenzali avevano saltato la trasferta di Guimaraes. Non c'è Dodô, che è stato squalificato dopo il giallo rimediato contro il Bologna (era in diffida). Out anche Biraghi, ormai fuori rosa.

Questa la lista dei convocati di mister Raffaele Palladino:

1) ADLI Yacine 2) BELTRÁN Lucas 3) CATALDI Danilo 4) COLPANI Andrea 5) COMUZZO Pietro 6) DE GEA QUINTANA David (P) 7) GOSENS Robin Everardus 8) GUDMUNDSSON Albert 9) IKONE Nanitamo Jonathan 10) KAYODE Michael Olabode 11) KEAN Bioty Moise 12) KOUAME Kouakou Christian Michael 13) MANDRAGORA Rolando 14) MARTINELLI Tommaso (P) 15) MARTÍNEZ QUARTA Lucas 16) MORENO Matías Agustín 17) PARISI Fabiano 18) PONGRAČIĆ Marin 19) RANIERI Luca 20) RICHARDSON Michael Amir Junior 21) SOTTIL Riccardo 22) TERRACCIANO Pietro (P)