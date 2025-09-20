Adani elogia il Como: "E' una squadra diversa dalle altre: crea spettacolo e fa emozionare la gente. Non era scontato che Nico Paz.."

Questa mattina l’ex difensore di Fiorentina e Brescia Daniele Adani, ospite speciale del Lugano International Festival “Endorfine”, ha avuto modo di commentare come sta procedendo il progetto del Como di Hartono e Fabregas, prossimo avversario in campionato della Fiorentina di Stefano Pioli. Questo un estratto delle sue parole a TMW:

“Io penso che dove potranno arrivare dipende solo da loro e da quanto riusciranno a difendere la loro filosofia e le loro idee. A me in modo naturale mi verrebbe da dire in eterno. Sono cresciuti, hanno raggiunto grandi obiettivi e risultati, insegnano agli altri come si lavora tra le varie aree e sanno comunicare bene attraverso al figura di Fabregas”.

"Il Como ha qualcosa che molte squadre non hanno: crea spettacolo ed emoziona la gente"

Ha anche aggiunto: “Secondo me questa fedeltà porta ad una fidelizzazione. Tanti dicono che il Como spende ma poi il capitale viene sempre rivalutato, quindi più che spendere, spende bene, cercando talenti utili alla loro filosofia. Inoltre crea spettacolo ed emoziona la gente: ora è una squadra di tutti, non solo dei tifosi”.

“Nico Paz sta spiccano il volo, e sappiamo quanto sia difficile confermarsi in Serie A”

Ha poi chiosato parlando del gioiello dei lariani Nico Paz: ”Sta spiccando il volo verso il mondo intero e se sarà con la maglia del Real Madrid se lo godranno loro e lui arriverà nel posto migliore dove una stella può brillare. Sappiamo che confermarsi è più difficile che affermarsi e lui ha iniziato con un attitudine e un atteggiamento volti al miglioramento, una qualità non sempre scontata per quelli che hanno quel talento lì".