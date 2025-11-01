Nel suo pezzo per la rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara ironizza tra Halloween e la possibile ricerca di un nuovo allenatore per la Fiorentina:

"Paura. Già, perché la notte di Halloween è alle spalle, ma per i tifosi della Fiorentina non solo dura da un bel po’, ma non è ancora finita. In effetti ci vorrebbe un esorcista per capire in quale spirale maligna si stiano avvitando Pioli, i giocatori e i dirigenti. Premesso che le cose possono (anzi, devono) cambiare, è evidente che questi sono giorni ansiogeni e che ciò che sta accadendo ha del paranormale.

In mezzo a questa lista possibile ma anche improbabile troviamo due cognomi a noi già noti. Oltre a Vanoli, Ballardini, Andreazzoli, Thiago Motta e Klopp. (uno di questi nomi è un fake, trovatelo voi) ecco rispuntare il mitico Beppe Iachini, che porta in dote un grande rapporto con Commisso e la fama di ottimo lottatore nelle zone basse della classifica. Poi c’è Palladino, che a occhio non ha molta voglia di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Pradè. L’ex allenatore della Fiorentina ha chiuso la storia e rinunciato perfino agli alimenti pur di sgommare via dal Viola Park. Ma che piaccia o meno, questa scelta sfiderebbe la brutale statistica dei ritorni in panchina. Da queste parti l’allenatore riciclato non funziona, forse qualcuno lo avrà capito, almeno speriamo

Se l’obiettivo era quello di entrare nella storia con quattro punti in nove partite beh, la storia l’abbiamo fatta. Ora sarebbe il caso di andare oltre. Halloween è alle spalle, appunto".