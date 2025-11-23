L'Inter sbaglia di tutto e il Milan la punisce, c'è una nuova capolista in Italia. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' finito 1-0 per il Milan il derby della Madonnina, di scena a San Siro in serata: una partita gestita nel bene e nel male dai nerazzurri, puniti però dalla squadra di Allegri. Decisivo un contropiede a metà ripresa che ha permesso a Pulisic di sbloccare la gara.

La storia del match però, come detto, era stata di marca nerazzurra: nel primo tempo un palo da Acerbi e un altro di Lautaro Martinez, dopo deviazione di Maignan. Ma l'occasione più grande è capitata a un quarto d'ora dalla fine, con il rigore parato dal portiere milanista a Calhanoglu. L'Inter ha fallito così l'aggancio alla Roma, che è la nuova capolista solitaria della Serie A.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Milan 25, Bologna 24, Inter 24, Juventus 19, Como 18, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.