Fabian Soldini, procuratore di Gino Infantino, è intervenuto in esclusiva a SPORTITALIA, per parlare del centrocampista della Fiorentina classe 2003 e del suo futuro: “Gino ha avuto una grande crescita ed ha portato avanti l’adattamento al calcio europeo, alla lingua, alla cultura. Ha avuto un anno molto felice che purtroppo non è stato coronato dal titolo di ieri”.

Al fianco di Bonaventura, ha imparato molto?

“Sì, ecco perché l’annata che ha vissuto è stata molto preziosa per lui. E’ molto felice di giocare al fianco di calciatori di qualità come quelli che ha Fiorentina”.

E sul futuro…

“Non abbiamo parlato del suo futuro col club. E quando lo abbiamo fatto in passato, a gennaio, la Fiorentina ci ha detto di essere molto contenta di lui, al punto che non volevano prestarlo in quella sessione di mercato. Ha un contratto di 4 anni e non ci passa per la mente il momento di tornare in Argentina”.