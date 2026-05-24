Disastro Fabbri in Diamond League! Il tifoso viola commette tre nulli di fila e termina la gara senza misura

Il Campione europeo sembrava in splendida forma, ma in Cina, a Xiamen, non è riuscito a dare seguito alle buone prestazioni fin qui ottenute in questa stagione nella tappa asiatica della Diamond League.

Una gara complicata

Leonardo Fabbri, probabilmente anche a causa del fuso orario e del lungo viaggio, non è riuscito a trovare il feeling con la pedana dell'impianto cinese ed ha commesso tre errori nei primi tre lanci, terminando senza misura la gara.

Il prossimo appuntamento

Il fiorentino potrà però rifarsi presto nel prossimo appuntamento della Diamond League, circuito più importante di meeting, che si terrà a Roma il 4 giugno.