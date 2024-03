Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato a In Cronaca, la testata del Master in Giornalismo dell’Università di Bologna, della corsa europea della squadra di Motta e anche della possibilità del nuovo stadio nel capoluogo emiliano:

“Stiamo cercando di realizzare un sogno che va oltre i nostri obiettivi iniziali. Come dice il nostro mister, però, dobbiamo concentrarci soltanto sulla prossima partita, anche se mi piace l’entusiasmo della città che circonda sempre di più la squadra”.

Poi sulla qualificazione alle coppe: “In primis avrebbe un effetto notevole sulla città, perché organizzeremmo una grande festa (sorride, ndr). Sarebbe anche una questione di prestigio sportivo, considerando che il Bologna non raggiunge l’Europa da 25 anni. Inoltre ci sarebbe un impatto a livello economico, con maggiori risorse a disposizione, e a livello tecnico, con una maggior valorizzazione dei nostri calciatori: un risultato del genere influirebbe sul valore della rosa”.

Sul nuovo Dall’Ara: “L’orizzonte temporale resta il 2027-2028. Come dichiarato dal sindaco Lepore, tra qualche mese dovrebbe si dovrebbe chiudere la conferenza dei servizi. Per quanto riguarda nello specifico Dall’Ara, ci è stato chiesto di adeguare il progetto per la messa in sicurezza della Torre di Maratona”.