Pasqual chiama due giovani viola con la Nazionale U16. Assente il bomber della Fiorentina
La nazionale under 16 affronterà un nuovo doppio impegno in amichevole dopo i test match contro Inghilterra e Spagna. Gli azzurrini guidati da Manuel Pasqual affronteranno in una doppia amichevole il Galles: martedì 14 ottobre e giovedì 16 ottobre.
I viola presenti
Tra i convocati dell'ex capitano viola ci sono anche due giovani della Fiorentina: Mattia Barbone per la difesa e Lorenzo Bernamonte per il centrocampo.
Due assenti
Out dalla lista Filippo Castagnoli e il bomber Federico Croci, precedentemente chiamati da Pasqual in azzurro.
💬 Commenti