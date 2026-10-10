Gnonto: "Oggi è la mia occasione, sono sempre pronto. Vanoli ci ha dato grande energia"

Alla prima da titolare da quando veste la maglia della Fiorentina l'esterno d'attacco Wilfried Gnonto è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Genoa.

"Devo essere sempre pronto"

Gnonto ha dichiarato: "Il mio compito è quello di essere sempre pronto, dall'inizio o a gara in corso. Oggi è la mia occasione e non sento questo peso".

“Con Vanoli…”

E sul rapporto con il tecnico Paolo Vanoli ha aggiunto: “Con il mister va benissimo, ci ha dato una bella energia da quando è arrivato e penso si sia visto anche in campo”.