Basile: "C'è una squadra che giocando in uno stadio-cantiere è andata in Champions League. Il calcio è passione e competenza"

Su Facebook il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile ha parlato del tema stadio, prendendo in esame il caso di una squadra che ha percorso la via del restyling: "Lo stadio dell’Anversa è del 1923. Ieri, guardando la partita con il Barcellona in Champions League, si notava come l’intera tribuna frontale fosse tutta chiusa, con ancora le scale per gli operai. I commentatori spiegavano che dal 2017, quando il club era finito in B, sono in corso lavori di restyling a blocchi.

In mezzo al cantiere il club è rinato. L’anno scorso ha vinto il campionato belga 66 anni dopo l’ultima volta, vinto la coppa nazionale, è andato in Champions da Cenerentola e si è tolto la soddisfazione di vincere la prima gara nel girone, battendo il Barcellona al termine di una partita bellissima e con gol di un ragazzo di 17 anni. Il calcio è passione, sogno e competenza. Il resto è biada per il gregge".