La Fiorentina si libera di un esubero storico? Un club toscano si muove per Sabiri
Le ultime ore di mercato sono segnate sempre da grande attesa per capire se le ultime trattative andranno in porto oppure no. La Fiorentina a poche ore dalla coclusione sembra essere ancora molto attiva, ma non solo sul fronte acquisti.
Le cessioni viola
Saranno ore decisive anche per quanto riguarda le cessioni in casa viola; la società gigliata sta cercando infatti di piazzare i numerosi esuberi che si ritrova in rosa. Dopo settimane di silenzio sembrano arrivare novità importanti sul fronte Sabiri. Il giocatore, dopo uno scampolo di partita durante la gestione Pioli, è sempre rimasto a guardare i compagni per poi essere messo alla porta ad inizio gennaio.
Interesse dell'Empoli
A causa di mancanza si acquirenti la sua permanenza sembrava ormai scontata, ma, come riporta il Corriere Fiorentino, l'Empoli sembra essere interessato al trequartista marocchino. Il contratto di Sabiri scade a giugno 2026, di conseguenza anche se la sua cessione dovesse essere in prestito, nella pratica si tratterebbe di un addio definitivo.