Abramowicz commenta il sorteggio che accoppia Jagiellonia e Fiorentina: "Giochiamo in Europa proprio per partite come queste"
Sławomir Abramowicz, portiere del Jagiellonia, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha commentato così il sorteggio che vedrà le due squadre sfidarsi a fine febbraio, con l'andata in Polonia e il ritorno a Firenze.
Il commento di Abramowicz
“Quando abbiamo pescato la Fiorentina, non nego che ho avuto piacere: speravo di poterla incontrare perché penso che sia una squadra che spicca nel saper mettersi in mostra, e far vedere le proprie abilità. Siamo contenti di poter giocare a Firenze perché è un posto importante, ma d'altronde giochiamo in Europa proprio per giocare contro squadre come queste, ovviamente senza sottovalutare nessuno, perché abbiamo affrontato squadre meno conosciute, ma ugualmente importanti: alla fine, vincere vale lo stesso numero di punti”.
L'incontro
I polacchi dello Jagiellonia attenderanno la Fiorentina all'andata - prevista per il 19 febbraio - mentre una settimana dopo ci sarà il ritorno al Franchi. In palio ci sarà l'accesso agli ottavi di finale, dove la vincitrice di questi play-off andrà a sfidare una tra Strasburgo (FRA) e Rakow (POL).