Corriere dello Sport-Stadio: Luci accese su Itakura

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Pioli a tre stelle”. Che sono Gudmundsson, Kean e Dzeko.

Pagina 16

Ripreso e ampliato il tema della prima: “Il tridente si può fare”. Sottotitolo: “Con Gud più avanzato dietro Kean e Dzeko, la Fiorentina ha trovato una nuova soluzione di qualità”. In taglio basso: “Sohm tra campo e Pioli: è già al centro della Viola”.

Pagina 17

Sul mercato: “Fiorentina luci accese su Itakura”. Occhiello: “Piace il giapponese del Mönchengladbach”. Sottotitolo: “Il classe 1997 non è una priorità ma prima servirebbe una cessione in difesa: sirene inglesi su Comuzzo”.