Un passo importante per il proprio futuro. Comuzzo e una scelta tutt'altro che ordinaria nel mondo del calcio
Pietro Comuzzo, da quando si è affacciato al mondo dei professionisti, è sempre stato descritto da compagni e addetti ai lavori come un giovane con la testa sulle spalle. Anche l'ultima decisione del difensore viola conferma quanto raccontato da tanti.
Una scelta per il futuro
Il classe 2005 infatti ha deciso di iscriversi all'università, un passo importante per un ragazzo appena ventunenne che potrebbe anche risultare decisivo per il suo, ancora lontano, post-carriera.
La facoltà
Come scrive La Gazzetta dello Sport la facoltà scelta è quella di Ingegneria gestionale. Impossibilitato per gli impegni calcistici a seguire le lezioni in presenza, Comuzzo ha deciso di frequentare una università online. Una scelta rara per un calciatore, soprattutto così giovane, che testimonia ancora una volta il carattere da duro lavoratore del difensore gigliato. Non resta che augurargli in bocca al lupo per questa nuova avventura!