Caputi: "Fiorentina e Lazio sono simili, quando devono spiccare il volo puntualmente inciampano. La differenza la qualità dei giocatori"

Il giornalista Massimo Caputi ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera: “Il calcio ha una legge che vale su tutto, ed è quella dei risultati. Giocare male e vincere, alla fine, paga più di giocare bene e non vincere. Su questo aspetto Fiorentina e Lazio sono simili, entrambe quando devono spiccare il volo puntualmente inciampano. Evidentemente è difficile mantenere quel tipo di concentrazione che invece altre squadre riescono ad avere, e in questo la differenza la fanno l'esperienza e la qualità dei giocatori. La Fiorentina sicuramente è cresciuta, le due finali sono servite molto, però ci sono delle partite che non si possono perdere come quella contro l'Empoli”.