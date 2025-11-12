Fiorini: "Bisogna stare attenti, si rischiano ulteriori danni con una nuova preparazione. Ma se la proposta è corretta..."

Saranno giorni di lavoro intensi quelli che vivrà la Fiorentina durante questa sosta. Ma attenzione a non esagerare.

“Bisogna stare attenti”

A lanciare l'allarme a tal proposito è il preparatore atletico, con un passato tra Fiorentina e Cagliari, Stefano Fiorini, interpellato da La Nazione: “Bisogna stare attenti perché si rischia di fare ulteriori danni. Serve intanto avere grande cautela ed essere graduali nelle proposte di allenamento. Devono essere fatte delle sedute di sviluppo e di incremento dell'intensità, ma non in modo brusco”.

“Ma se le proposte sono corrette…”

Però ha aggiunto: “Se le proposte di allenamento sono corrette, i benefici sono immediati. Già in 15 giorni, con una proposta idonea, in risultati possono essere tangibili”.