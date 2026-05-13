Calciomercato Fiorentina, l'altissimo rischio di perderlo a zero euro
Il contratto di Domilson Cordeiro dos Santos, noto come Dodô con la Fiorentina scade fra un anno (giugno 2027).
Zero euro
Nel frattempo non si parla proprio di rinnovo, nonostante che ciclicamente qualche voce in merito esce fuori. Il rischio di uno svincolo e quindi di un addio a zero euro viene definito “altissimo” da La Nazione.
La Fiorentina non può chiedere la luna
Per evitare un'eventualità del genere ci vorrebbe l'intervento di una squadra pronta a rilevarlo durante il prossimo mercato. Logico però il fatto che la Fiorentina non potrebbe chiedere la luna per il brasiliano, proprio perché lo svincolo è dietro l'angolo.
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