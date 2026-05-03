Il futuro della fascia passa da Dodô e Fortini: il piano della Fiorentina per il loro futuro. Ma c'è una differenza

Sia Dodô che Niccolò Fortini hanno il contratto in scadenza nel 2027 e tra i nodi che Fabio Paratici è chiamato a sciogliere in casa Fiorentina in vista dell'estate c'è anche quello relativo al loro futuro.

La situazione

Il rinnovo è in stallo per entrambi, ma la situazione contrattuale di entrambi rappresenta una priorità per il club viola, che anche si arrendesse all’idea di doverne negoziare la cessione preferirebbe farlo forte di un’intesa più duratura. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Paratici e Goretti trarrebbero maggiore guadagno economico da una potenziale vendita dei terzini se i loro scadessero un anno più tardi.

Differenze importanti

C'è una sostanziale differenza però tra i due. Su Fortini non si è mai avuta un'apertura per un possibile rinnovo di contratto. Più ottimismo invece si registra sul fronte Dodô.