Comunque vada sarà derby per la Fiorentina. Ecco quando sapremo chi sarà il prossimo avversario
Superato agevolmente l'ostacolo Benevento, per la Fiorentina nel prossimo turno, comunque vada, ci sarà un derby toscano da affrontare.
Tutt'e due in B
Nei sedicesimi di finale, al Franchi, ci sarà davanti ai viola o il Pisa, retrocesso in Serie B, o l'Empoli che non solo non ce l'ha fatta a risalire dalla cadetteria, ma che addirittura è stata vicina alla retrocessione in C lo scorso anno.
Un'idea stuzzicante
Queste due squadre si affronteranno lunedì prossimo alla Cetilar Arena di Pisa, inizio partita previsto per le 18. Tra l'altro c'è già una discreta attesa per questa gara anche perché la possibilità di affrontare i viola stuzzica le due tifoserie e le due società .
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