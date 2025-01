Su La Gazzetta dello Sport l'argomento è Kean, a pagina 21, di spalla: “La Fiorentina punta sull'effetto Kean: l'aggiustatutto per fermare Conte”. A pagina 23 le parole di Di Chiara in taglio alto: “Baggio partì in dribbling e fece un gol alla Diego davanti a… Maradona. Io con i miti, fantastico”.