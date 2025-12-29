Amoruso: "Comuzzo ha avuto la mononucleosi, chissà perché la Fiorentina non l'ha detto. I primi colpi di Paratici..."

Tra ennesima sconfitta e Paratici in arrivo, a Rtv38 Lorenzo Amoruso ha commentato così il momento della Fiorentina:

"Rispetto ai mesi scorsi qualche giocatore ha iniziato a fare quello per cui è pagato, da Fagioli a Gudmundsson. In più Comuzzo ha avuto la mononucleosi, non capisco perché la società non l'abbia mai fatto sapere.

Paratici arriverà con un suo uomo di fiducia, tenendo Goretti e sono stra convinto che già dal primo gennaio vedremo i primi movimenti perché lui è uno che lavora anche da lontano. Potrebbe pescare proprio dalla Premier da cui arriva".