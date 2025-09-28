L'analisi in sala stampa arriva anche da parte del tecnico del Pisa, Alberto Gilardino dopo lo 0-0 contro la Fiorentina:

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi per la prestazione, l’atteggiamento che hanno tenuto nella partita. L’avevamo preparata così, c’è rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno ma anche un punto contro una squadra forte come la Fiorentina ci dà energia per la settimana. Abbiamo creato tanto, con la traversa di Nzola, il palo di Cuadrado e il gol annullato, siamo stati perfetti in fase difensiva con distanze corte. C’è stato un lavoro totale di squadra, non ho da dirgli nulla se non i complimenti e sono convinto che con questo atteggiamento presto arriverà la vittoria.

Gli episodi? Sulla situazione di Meister, questo gol se lo deve sentire suo. Purtroppo faccio fatica da ex attaccante a capire queste situazioni. C’è un episodio molto discutibile sul cross di Bonfanti per la mano di Pongracic però io devo pensare al campo, quindi l’atteggiamento e la mentalità messe in campo contro una squadra come la Fiorentina.