Pruzzo: "Se venisse Sabatini ribalterebbe tutto. Punterei su un profilo alla Mourinho per mettere a posto più cose insieme"

Redazione /
Pruzzo

A Lady Radio ha parlato l'ex Fiorentina Roberto Pruzzo, parlando della situazione d'emergenza che si trova a gestire la società viola con la squadra ultimissima in classifica. 

Nuovo dirigente

“Oggi essere positivi è difficile. Vanoli è riuscito a fare anche peggio di Pioli, non era facile. Sabatini in dirigenza? Lui ribalterebbe tutto, ma non so se accetterebbe di venire adesso a Firenze. Io avrei puntato più su un allenatore manager”. 

I peggiori

“Serve uno alla Mourinho. Non lui, ma un profilo simile. Così rimetteresti a posto varie cose. Tra Kean e De Gea è dura scegliere il peggiore, vanno a braccetto. La situazione paradossale è che i migliori ti stanno ancora di più affossando”. 

 

