Fiorentina-Disasi, la trattativa entra nel vivo. Nuovi contatti tra le parti e due giorni per chiudere col Chelsea

La Fiorentina punta Axel Disasi del Chelsea: questa la novità di mercato emersa ieri sera, con l'interessamento da parte del club viola. Il francese con ogni probabilità lascerà Londra in prestito e punta a ritrovare il campo, visto che non gioca praticamente da un anno.

Fiorentina-Disasi, si entra nel vivo

I primi contatti hanno fatto emergere qualcosa di positivo. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra Fiorentina e Chelsea per Disasi. Ora la trattativa è entrata nel vivo per il difensore centrale.

Tutto entro due giorni

Oggi il club viola ha parlato con il giocatore, cercando di spingere per avere la sua approvazione al trasferimento a Firenze. Si deciderà tutto tra le prossime 24 o 48 ore, presto si conoscerà la fattibilità dell'operazione e le possibilità di chiusura.