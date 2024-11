Noto tifoso interista, il comico Enrico Bertolino ha parlato proprio di Fiorentina a La Nazione, visto il big match in programma domani:

“Kean mi fa paura ma anche Comuzzo in difesa mi sta piacendo tanto. Gudmundsson? La versione veloce di Mario Corso. Non avevamo i soldi per comprarlo quest'estate. Sono contento anche perché è merito di squadre come Fiorentina e Lazio se il campionato è ancora vivo. Gli infortuni non hanno aiutato l'Inter e senza i top, la squadra di Inzaghi può andare in difficoltà e i viola non perdonano”.