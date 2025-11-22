Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici titolare che alle ore 15 scenderà in campo al Viola Park contro la Primavera del Milan.

Le scelte di Galloppa in vista del Milan

Dopo la convocazione con la Prima squadra contro il Genoa, torna nuovamente disponibile Eman Kospo. Il bosniaco farà coppia al centro della difesa con Sadotti. Saranno Keita e Bonanno i due davanti alla difesa, mentre al posto di Puzzoli, ai box dopo un problema fisico riscontrato nell'ultima sfida contro il Frosinone, ci sarà Angiolini. Il centravanti sarà, come sempre, bomber Braschi

Queste la formazione titolare della Primavera viola:

Fiorentina(4-2-3-1): Fei; Trapani, Sadotti, Kospo, Evangelista; Keita, Bonanno; Kone, Angiolini, Bertolini; Braschi. All.: Galloppa.