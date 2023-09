Sabiri rimanda il suo esordio in maglia viola: i motivi dell'esclusione contro l'Inter

Nonostante sia stato acquistato dalla Fiorentina durante la sessione invernale, finora Abdelhamid Sabiri non è riuscito a lasciare il segno in maglia viola. E, come appreso dai convocati di mister Italiano, il centrocampista non potrà farlo neanche domani a San Siro contro l'Inter: il marocchino è infatti stato nuovamente escluso dalla lista.

La scelta non sarebbe comunque di carattere tecnico, ma sarebbe riconducibile all’attuale situazione fisica del giocatore: come comunicato dalla stessa Fiorentina Sabiri è da tempo alle prese con un problema al ginocchio, e per questo per il momento, nonostante sia stato il capocannoniere del precampionato, non è stato in grado di scendere in campo durante le prime 4 partite ufficiali dei viola.

La speranza dello staff medico viola è quello di poter sfruttare l’imminente sosta per le nazionali per sostenere le cure del caso ed averlo disponibile per la sfida casalinga contro l’Atalanta alla ripresa.