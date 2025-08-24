Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti viola dopo l'1-1 col Cagliari in Sardegna.

'Dobbiamo migliorare tanti meccanismi in difesa'

“Ci siamo mossi male in alcune situazioni, non siamo stati rapidi anche nel giro palla. La partita si è fatta difficile, anche per merito dei nostri avversari che hanno coperto bene gli spazi, ma noi non siamo stati lucidi. Non so cosa succederà in questi ultimi giorni di mercato, se ci sarà modo il club cercherà di migliorare la rosa. La difesa? Dobbiamo migliorare tanti meccanismi. Ho tolto Ranieri perchè non mi sembrava brillante e non aveva sfruttato alcune situazioni in fase di possesso palla. Ho fatto delle scelte anche in vista di giovedì”.

‘Le gerarchie nel calcio cambiano’

“Non voglio tanti giocatori ma tanti titolari, chi entra deve cercare di fare meglio. Le gerarchie nel calcio cambiano, grazie alle prestazioni dei giocatori. Mandragora è un giocatore intelligente e di personalità, parla tanto in campo e questo è importante. È ancora indietro di condizione ma è importante. Avrei voluto far entrare Dzeko ma il cambio di Gosens non me l’ha permesso. Ho pensato anche a giovedì che Kean è squalificato e Piccoli… è ufficiale? Ah ancora no… comunque giovedì non avrebbe potuto giocare. Allora non posso parlare di Piccoli".

"Non abbiamo sofferto perchè ci siamo abbassati, abbiamo sofferto i duelli vinti dalle loro punte. Non ci vogliamo abbassare, ma anche la forza dell’avversario talvolta non ti permette di essere aggressivo come vorresti