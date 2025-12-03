L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Da agosto dico che è una squadra incompleta. Era un mercato da 6, non di più. La Fiorentina era partita con altri obiettivi, ma non ha preso nessun esterno e per questo è incompleta. Pensare che questa squadra mantenesse gli stessi standard dello scorso anno era pura follia, perché ripetersi è impossibile così”.

“Dovevi avere un'alternativa, con esterni che non hai”

“Un'alternativa dovevi averla, ossia sorprendere gli avversari. Come? Con uomini che ti creano superiorità numerica. E in questa squadra sei troppo schematico, facile da leggere. La Fiorentina fa fatica a tirare perché è semplice leggerla. Tutto è andato bene lo scorso anno, ma questa squadra non ha creato nulla, perché era palla a Kean. Invece Devi avere uomini che ti fanno la differenza per mantenere certi standard”.

“Il cambio modulo può darti qualcosa”

Come venirne fuori? “Il cambio modulo può darti qualcosa, perché questa squadra non è fatta per difendere a tre dietro, c'è poca personalità. I| 4-2-3-1 potrebbe essere buono, con tenere bloccati i due terzini, perché non regge questa squadra la spinta ai lati. Due centrocampisti come Mandragora, Nicolussi o Sohm, poi davanti qualcuno che ti può saltare l'uomo come Fazzini, Gudmundsson, e poi Kean davanti. Non puoi fare altro. E soprattutto la Fiorentina deve smetterla di pensarsi come squadra forte, altrimenti va in Serie B”.