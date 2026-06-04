Buso: "È l'ora di provare il baby Croci, anche a lavorare in prima squadra. Quattro prospetti importanti e Amatucci..."

Renato Buso ha un passato all'interno della Fiorentina prima da giocatore, poi da allenatore del settore giovanile.

“Paratici punta sulla seconda squadra”

Per lui la Primavera viola che ha finito il suo ciclo vincendo lo scudetto, è una squadra di valore: “Un gruppo cresciuto grazie a un progetto pluriennale - dice Buso al Corriere Fiorentino - Il gap attuale tra Primavera e prima squadra è evidente un po’ ovunque, ma credo che Paratici vorrà puntare molto sulla seconda squadra e sono d’accordo con lui”.

Quattro prospetti importanti…e Croci

E poi: “Balbo, Kospo, Braschi o Kouadio sono tutti prospetti importanti, ma se non gli dai fiducia e non giocano è tutto inutile. Valuterei attentamente Amatucci che tornerà dal prestito in Spagna, perché a dispetto della fisicità ha grande qualità, ma questa estate proverei a osservare da vicino anche Croci”.

Sul bomber dell'Under 16 (ma che ha spesso giocato in categorie più grandi) poi aggiunge: “È molto giovane ma lavorare con la prima squadra non può che fargli bene, perché no?”.