Caviglie maledette: risolta quella di Kean, ci mancava Gudmundsson. Ma il k.o. dell'islandese ha favorito Solomon

Non bastava l'ennesima partita buttata via proprio sul fil di lana, ci si è messo anche un k.o. fisico che può pesare anche sulle settimane a venire: quello di Albert Gudmundsson. Una stagione maledetta anche per le caviglie degli attaccanti viola: appena risolti i problemi di Kean, ecco quelli dell'islandese che già a settembre era stato fuori un paio di partite per un problema simile.

Ieri l'islandese sembrava anche ispirato, in un trequarti dove finalmente aveva trovato spazio un po' tutto l'arsenale offensivo di Vanoli. Un gol che sarebbe stato meraviglioso ma soltanto sfiorato, tante giocate in mezzo al campo con una posizione più libera del solito. Il k.o. alla caviglia ha avuto come magra consolazione quella di aver permesso lo spostamento a sinistra di Solomon e da lì l'israeliano è diventato chirurgico: una decina di minuti e due reti, una segnata e l'altra ispirata. La priorità però per la Fiorentina resta averli entrambi in campo il più possibile: la salvezza non può che passare dal loro talento.