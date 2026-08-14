La prima volta di Grosso e dei nuovi arrivati davanti a Joseph e Catherine. Ecco quanto resteranno a Firenze

Nella serata di ieri Joseph e Catherine Commisso sono arrivati a Firenze, recandosi al Viola Park dove sono stati accolti da Alessandro Ferrari. Una prima volta per il presidente viola e la madre di fronte a Fabio Grosso, che hanno avuto finalmente l'occasione di conoscere personalmente.

Una serata con la squadra

Joseph e Catherine hanno salutato tutti i calciatori, presentandosi ai nuovi arrivati e in generale a chi non avevano ancora avuto modo di incontrare di persona. Nessun discorso istituzionale da parte del presidente, solo una serata passata in compagnia della squadra e dello staff.

Un mese importante

Joseph e Catherine saranno presenti stasera allo stadio per la partita con il Benevento e resteranno a Firenze per circa un mese. Una presenza importante la loro in un periodo ricco di eventi per la Fiorentina, tanto sul campo quanto sul fronte centenario con le varie iniziative alle quali il presidente e la madre contribuiranno direttamente.