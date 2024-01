Giuffredi: "Politano vuole rimanere a Napoli, ma l'offerta per il rinnovo non è ancora arrivata". E nel frattempo...

Il contratto in scadenza a giugno 2025 ha messo in bilico il futuro di Matteo Politano, pur essendo il giocatore un punto fermo del Napoli di Mazzarri. In tempo di carestia per quel che riguarda gli esterni, viene automatico pensare alla situazione dell'ex Sassuolo come a una possibile occasione di mercato per la Fiorentina, magari più a giugno che adesso.

Sirene arabe

A Radio Napoli Centrale il procuratore di Politano, Mario Giuffredi, ha parlato di un'offerta arrivata dall'Arabia: “E' reale e concreto, ma Matteo vorrebbe chiudere la sua carriera al Napoli. Certo, l'ultima parola è del presidente De Laurentiis”.

Rinnovo sì o no?

“Del rinnovo parliamo da mesi - ha aggiunto Giuffredi - e stiamo aspettando che venga concretizzato quanto promesso. Politano sa che deve fare una rinuncia importante a livello economico, e gli va benissimo pur di rimanere a Napoli. Ma non può fare finta di niente e tirare a campare tutta la vita”.