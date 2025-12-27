La Fiorentina torna a perdere...e non ritrova la voce. Continua il silenzio stampa della squadra

Già passata la gioia per la prima vittoria in campionato per la Fiorentina. Contro il Parma i viola ritornano ad assaporare il gusto amaro della sconfitta.

Ma nessuno verrà a spiegare perché la squadra ha perso e quali siano i principali problemi di questa formazione, perché continua il silenzio stampa imposto dalla società.

Dalla gara col Verona in poi nessun tesserato della Fiorentina ha parlato, salvo nei giorni della Conference per obblighi imposti dalla Uefa.