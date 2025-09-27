Baiano: "Si parlava di mercato da Champions League, non può essere tutto sbagliato ora. Dzeko non può giocare 10 minuti..."

La soluzione personale di Francesco ‘Ciccio’ Baiano che al Corriere dello Sport ha commentato le difficoltà di Pioli e della Fiorentina:

"La situazione è complicata perché quando non si vince è così. Ma siamo solo all’inizio, le difficoltà ci possono stare. Non c’è un unico responsabile perché quando si vince poi sono tutti bravi. Il mercato? A inizio stagione sentivo tanti opinionisti che parlavano di mercato importante della Fiorentina, si parlava di Champions League. Dopo quattro gare di campionato sembra tutto da buttare: è sbagliato.

Le scelte di Pioli? Ha provato i cinque di centrocampo perché probabilmente si è accorto che giocando a quattro rischiava troppo. I centrocampisti viola sono buoni ma non di interdizione. C’è poco equilibrio, credo sia per questo che l’allenatore preferisce restare a cinque.

Kean meglio solo? Lui, Piccoli e Dzeko sono tutte prime punte. Questo non significa che non possano giocare insieme, dipende dalle caratteristiche, c’è chi preferisce attaccare la profondità e chi no.

Piccoli e Dzeko? Piccoli ha grandi margini di miglioramento, ha dei numeri ma la prospettiva non deve rimanere teorica. Dzeko ha bisogno di continuità, non può entrare per dieci minuti, va visto nel lungo. In Turchia ha segnato tanti gol ma in 30 gare".