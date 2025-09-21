Gilardino: "I gol arriveranno e confidiamo molto in Nzola, deve trascinarci, ci basta anche il suo 60%"

Le speranze di salvezza del Pisa passano anche di Mbala N'Zola, arrivato in prestito dalla Fiorentina e a ribadirlo, in vista del match con il Napoli, è stato il tecnico Alberto Gilardino:

“Leris lo vedo più esterno ed è molto affidabile. Non abbiamo ancora segnato ma presto i gol arriveranno. Nzola sta bene e confidiamo molto in lui. Deve trascinarci, lo sta facendo attraverso gli atteggiamenti. C'è bisogno della sua esperienza, ci basta anche al 60%”.