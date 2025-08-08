De Gea e un momento in cui il rischio di perderlo è stato alto per colpa del Monaco...e di Palladino
David De Gea ha recentemente deciso di legarsi alla Fiorentina fino al 2028. Ma c’è stato un momento in cui il rischio di perderlo è stato alto. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.
Monaco e Palladino
Perché? Il Monaco gli offriva tanti soldi in più e il palcoscenico della Champions e perché la sua considerazione di Palladino non era proprio elevatissima, perché pensava che non fosse pronto per guidare una squadra che ambiva all’Europa più bella, riporta ancora il quotidiano locale. E non è un caso che la firma sul suo contratto sia arrivata due giorni dopo la notizia delle dimissioni dell'ex tecnico viola.
Grande feeling con Pioli
Con Pioli invece, è stato amore a prima vista. Questione di feeling e, probabilmente, di status. Da un punto di vista tecnico le richieste sono chiare: grande attenzione nella lettura per essere pronto nelle uscite visto che la linea difensiva sarà alta e una maggior partecipazione nella costruzione dell’azione.