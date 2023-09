A Radio Bruno, l'onorevole del PD Federico Gianassi ha parlato della vicenda Artemio Franchi. Queste le sue parole: "C'è un progetto concreto per il restyling dello stadio di Campo di Marte, per il quale sono stati già versati 130 milioni dal Governo. Il Comune di Firenze aveva vinto altri fondi, pari a 55 milioni, del PNRR, ma se la Meloni non è in grado di difenderli allora trovi una soluzione come ha fatto con Venezia.

Il governo dia una risposta. Inoltre, credo che il tema si stia allargando. Il governo sta togliendo altri fondi al PNRR, scegliendo di non dare 55 milioni a Firenze. Ricordiamo il progetto del Franchi ha vinto un bando in modo regolare".