Nicolussi Caviglia incontra la Fiorentina. Il saluto con Ferrari e l'abbraccio con mister Pioli - FOTO

Hans Nicolussi Caviglia è il nuovo centrocampista della Fiorentina, il rinforzo per Pioli per infoltire il reparto. In queste ore il classe 2000 è arrivato a Firenze e ha potuto visitare il Viola Park, dove ha scambiato le prime chiacchiere con la società e con lo staff tecnico.

L'abbraccio con Pioli: è arrivato Nicolussi Caviglia

In particolare, gli scatti pubblicati dal club ritraggono Nicolussi Caviglia a parlare col dg Alessandro Ferrari e con l'allenatore Stefano Pioli, con il quale c'è stato subito il primo abbraccio.

Ecco le foto: