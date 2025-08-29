Nicolussi Caviglia incontra la Fiorentina. Il saluto con Ferrari e l'abbraccio con mister Pioli - FOTO
Hans Nicolussi Caviglia incontra Stefano Pioli e Alessandro Ferrari. (da Instagram: @acffiorentina)
Hans Nicolussi Caviglia è il nuovo centrocampista della Fiorentina, il rinforzo per Pioli per infoltire il reparto. In queste ore il classe 2000 è arrivato a Firenze e ha potuto visitare il Viola Park, dove ha scambiato le prime chiacchiere con la società e con lo staff tecnico.
L'abbraccio con Pioli: è arrivato Nicolussi Caviglia
In particolare, gli scatti pubblicati dal club ritraggono Nicolussi Caviglia a parlare col dg Alessandro Ferrari e con l'allenatore Stefano Pioli, con il quale c'è stato subito il primo abbraccio.
Ecco le foto:
